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Общество

Новый ФАП появится в Куйбышевском районе

Строительство ведется в деревне Гуличи, рассказал 7 апреля глава администрации Куйбышевского района Сергей Макридов.
Дмитрий Ивьев
07.04, 13:16
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Фельдшерско-акушерский пункт там возводят в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».

- На месте будущего медучреждения строители уже установили сваи, - пояснил Макридов. - Хотя весенняя погода сменилась зимним пейзажем, работы продолжаются. Впереди монтаж ФАПа, подключение инженерных коммуникаций, в том числе водопровода и электроэнергии, монтаж септика, благоустройство территории.

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