Новый ФАП появится в Куйбышевском районе
Строительство ведется в деревне Гуличи, рассказал 7 апреля глава администрации Куйбышевского района Сергей Макридов.
Фельдшерско-акушерский пункт там возводят в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».
- На месте будущего медучреждения строители уже установили сваи, - пояснил Макридов. - Хотя весенняя погода сменилась зимним пейзажем, работы продолжаются. Впереди монтаж ФАПа, подключение инженерных коммуникаций, в том числе водопровода и электроэнергии, монтаж септика, благоустройство территории.