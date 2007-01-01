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Общество

В Калуге показали, как выглядит новая поликлиника на Правом берегу

Дмитрий Ивьев
07.04, 13:07
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Строительные работы там уже завершены. Открытие ожидается в ближайшее время.

В понедельник, 7 апреля, министр здравоохранения Калужской области Анна Чернова опубликовала фото изнутри здания.

- Совместными усилиями специалистов из многих медучреждений области в течении выходных расставляли мебель, – пояснила она. - Сегодня еще раз обошли все кабинеты, посмотрели навигацию, очень важно, чтобы нашим пациентам было комфортно. Благодарю всех коллег, кто принимал участие!

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