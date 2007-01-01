В Калуге показали, как выглядит новая поликлиника на Правом берегу
Строительные работы там уже завершены. Открытие ожидается в ближайшее время.
В понедельник, 7 апреля, министр здравоохранения Калужской области Анна Чернова опубликовала фото изнутри здания.
- Совместными усилиями специалистов из многих медучреждений области в течении выходных расставляли мебель, – пояснила она. - Сегодня еще раз обошли все кабинеты, посмотрели навигацию, очень важно, чтобы нашим пациентам было комфортно. Благодарю всех коллег, кто принимал участие!