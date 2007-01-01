0...+1 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Общество Рынок рублевых сбережений в I квартале вырос на 3,5%
Общество

Рынок рублевых сбережений в I квартале вырос на 3,5%

Дмитрий Ивьев
07.04, 12:45
0 314
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

Общерыночный объем рублевых пассивов в I квартале увеличился более чем на 1,8 трлн и достиг 55,5 трлн, такую оценку дают эксперты ВТБ. Рост за три месяца – 3,5%. За аналогичный период прошлого года прирост составил 1,7 трлн рублей. 

 «Рынок сбережений в прошлом году набрал большую скорость, и мы не ожидаем в 2025 году резкого торможения. Так, например, в марте объем рублевого рынка вырос примерно на 990 млрд рублей. Это даже больше показателей прошлого года – в марте 2024 года рост рынка составил 893 млрд рублей. Несмотря на то, что депозит традиционно считается классическим безрисковым инструментом для сбережений, сейчас он обеспечивает высокую доходность, сопоставимую с уровнем ключевой ставки. Это как раз тот случай, когда деньги сами себя зарабатывают», – прокомментировал руководитель департамента сбережений и зачислений Дмитрий Володин.

Аналитики ВТБ прогнозируют, что по итогам первого полугодия рублевый рынок сбережений в России достигнет 59 трлн рублей, а по итогам всего года превысит 65 трлн. По оценке экспертов банка, россияне смогут заработать рекордные 9 трлн рублей процентного дохода.

ВНИМАНИЕ!

Комментарии отключены.
Данная информация размещается исключительно для ознакомления.

Партнёрские новости
eyJpdiI6InVXZjB3dkNvQ1ZIODBRSCtIUTAxdVE9PSIsInZhbHVlIjoid0E2RlVBSS9MZTlKUDJnMXVHQncxT28wdnpjeVBrSm5yMzI3UHp0aUUxSWRSS2NrUHNqYitOOUNZa3lFbWdBTGZNUnhxZ3lPVXk3UmNpaVFvckxGUTZBcmlBNTBVOFBYNnRzY3V6SGdHVWs5VTBkSStGbEpSbE9JY09kdjIxTCtPQk1lZkNYWFB5QnB2TEdYa2EzK1N2YlltalA5OVMwVlNpekZ1cU9CNHZoRlhVanNubUloUnRBOE1iaGZwTEpSLzYxb2V3aHN6cXJSWStpQWgxUVpEYTdpMGNLeFhCaFZXbTYxS2ZpUVZZaVZKd05nQjd6UzJVSUU5NFJuU1ZYTEZRWHJ2RERERjRTbnJTSUx2VUdwMEUyM2xiNVd4SSt6Yk9rby8raW8wRHhCRjBLRERWN3M1c3IvVCt2R1pINTF3cC9FRHk0ZmZobERyMGp2V3hNOEdlZEwxeXlxbGFsdzJSTzhlZGFJaDcxKzhqVjVIRE95NXhCZHI1YjlMQm9iUFZ5V2ltc3YwZ1VBMmpxNnBydVhpbjhPQ0NVckMrNEdCUnpXNWdTYkpYM1BDeWJoSXNGYTlad2Q0THY1OU9DbyIsIm1hYyI6ImQ0OGUzYTNiYjJlYjQxNmE1OGNiYzgzZjdlYjAxMDFhMzFjNTlhOGMwMjBhNzhmMDA1ZDY2MTI1ZTVkZDcyMDciLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IjRBUW1qZnpBcVRpMjZmWGw0dUd0dHc9PSIsInZhbHVlIjoiU1g3R0xmNUpobzhldEw0TUROME1YOW43QWlBLzMvQlNXYWMxTFViT0ZmU2dtSTFsa1J1MExybVY1TGlSY3BtdHBuUjdMODdENWdvajlaVnN3M0kxNTJ4ZTA5YnVpcGhPRWlZanlPQU8vcTQ4MlFSaDFsRUtMeEYzZTBJcG01UDlYUUhzUU5HeUZGU2taS1YvZmFmaWc5c0d1SnAvS1JEM0N1ajhkOC9ISUVrOFZDdTRRYjJ3bGV5Q29WVXIrc2VMb01IcEY0RXEvL2NORVJuVU1LL3paZStxRW5aeVBmaTZ0NkRjUWFMRWppdVREbkMxMXpCaVJKc2l0OXBoUTluZFBvOEV4VUxpcmM2UUFRc2xsVk9mMjRDaGp2dlNJTXdFRXcwTFFvWTNpQ0JISkY2ZElIenYvNHpJMDBvRkIwaFFYNUhvcjNDSjUrWXo0Wm5tRG5uRHJQZFpHQTh0akx3YVZZKzZ1M0xIaTY1cVlEZ24xQkNSc2VkU2U2VndpRHBlQzFIVXdDdXZzQjk4NkovcWJRL2s2NlczOXVMZFZLLzZhNkx0b3pkNG9nUzI3N25GVzFvYlVBb1ZQaUxGN0RMZW1KQVcxaC9ReE5GYUpod3hGWlhvM043MExwVFZvU2xrUGZhanFwaGFhWFQvYURaUFRYekRoYjdkdHBza2N4TlNHNDArU1ROdkJ6d0NtdEFtM0FINWY5dGtkK21EZVRhRzBWc28xMFVnNElnS0Qwa0FjU1JKbVZJWHBSeElWYXFXMUNYN0orcUZnRWRLSGw1Si83VlB6a1N1ejM3ZXFSVm5UcGNpWko4cEo3cnZsQ08xOWlIblBidTFKVmJ4RHNQeCIsIm1hYyI6IjUwZTViNGNiM2Q1MmIyNDZiYTZlNjQ5MjI0NTIzMTM0YzkxZTJiYzUzMjIwMmZkZGIyMjNiYzBmNTA5ZGM4MTUiLCJ0YWciOiIifQ==
18+