В Калуге спасают сбитую машиной овчарку

Собаке требуется срочная операция.

В понедельник, 7 апреля, в магазин на улице Дорожная в Калуге зашла овчарка. Собака истекала кровью и хромала, пыталась привлечь к себе внимание людей.

Позже выяснилось, что беднягу сбила машина. Судя по предварительной информации, виновник с места происшествия скрылся, оставив собаку умирать.

Сейчас овчарку забрали сотрудники фонда помощи бездомным животным «Помоги жить». Ей дали кличку Лейла.

У собаки перелом грудной клетки и лапы, сильный ушиб головы. Ей требуется срочная операция. Если вы захотите помочь, деньги на лечение собирают здесь.

Контакт для связи с фондом: +7-910-591-52-71