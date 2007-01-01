Калужанке запретили выезжать из России из-за уличного туалета

Спор между соседями возник в частном секторе Людиново.

В итоге суд решил, что местная жительница должна перенести туалет, который стоял всего в метре от границы участков.

Однако владелица деревянного домика не спешила выполнять работы, рассказали 7 апреля в управлении Федеральной службы судебных приставов.

Нарушительнице запретили выезжать из страны. Также она заплатила 5000 рублей исполнительского сбора.

Только после этого туалет демонтировали.