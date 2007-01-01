«Единая Россия» выделила ключевые задачи по поддержке бойцов СВО, включенные в народную программу

Координирует работу Герой РФ Владимир Сайбель.

Народная программа «Единой России» – ключевая инициатива, по которой проводится масштабная работа в регионах. Фракция участвует в создании и модернизации социально значимых объектов, формировании комфортной городской среды, возрождении отечественной культуры. Особое внимание уделяется поддержке участников СВО и членов их семей. Ключевые задачи этого направления обсудили на заседании программной комиссии, на котором подвели итоги реализации главного документа. Его провел председатель ЕР Дмитрий Медведев, также участие в мероприятии принял секретарь Генсовета партии Владимир Якушев, координаторы направлений, представители правительства.

На съезде партии в декабре минувшего года тема помощи военнослужащим была закреплена в отдельном блоке народной программы. Его выполнение координирует Герой РФ Владимир Сайбель. Он отметил пять наиболее значимых задач в рамках направления: обеспечение защитников Родины полноценной медицинской реабилитацией, создание условий для их профессиональной самореализации, включая льготное обучение, содействие в трудоустройстве, реализацию действующих льгот, а также разработку новых адресных мер поддержки на разных уровнях.

– Людям очень важно, чтобы их услышали, помогли, оказали элементарное человеческое внимание. Со своей стороны заверяю, что делаю все от меня зависящее и буду делать, чтобы оказать реальную поддержку своим боевым товарищам. Это одна из важнейших задач всего нашего общества – обеспечить всемерную помощь тем, кто находится на фронте, и тем бойцам, кто возвращается домой, а также их близким и членам их семей, – подчеркнул Сайбель.

Он добавил, что «Единая Россия» будет активнее работать с бойцами-участниками кадровых программ. Это касается даже тех, кто не прошел отбор. Дмитрий Медведев считает, что нужно поддерживать и помогать всем участникам СВО, кто готов приложить силы на гражданке.

– У всех разные представления, разные пути в жизни. Не только тех, кто зашел в какой-то финал или попал в какие-то определенные списки. Если наш товарищ готов трудиться, но у него может что-то сначала и не получилось, всё равно его нужно окружить заботой. Это исключительно важно для будущего нашей страны. Давайте мы об этом специальное решение примем – так, чтобы партия непосредственно занималась всеми участниками СВО, нашими товарищами, которые вернулись с фронта и готовы помогать мирному развитию страны, – подчеркнул Дмитрий Медведев.

К слову, «Единая Россия» помогает бойцам с первых дней СВО. Партийцы направили на передовую десятки тысяч БПЛА, около тысячи систем радиоэлектронной борьбы, также регулярно отправляются гуманитарные грузы.

Добавим, более 80% положений народной программы на сегодняшний день успешно завершены. Цели проекта совпадают с основными национальными целями развития и установками президента, которому представит доклад об итогах реализации программы ЕР.

– Нам нужно обязательно предпринять все необходимые усилия для реализации текущего программного документа. И готовиться к обсуждению нового с учетом той работы, которую мы с вами вели в последние четыре года. Это будет важнейшая часть выборной кампании «Единой России», которая, по сути, уже совсем скоро начнется, – резюмировал Дмитрий Медведев.

Фото: "Единая Россия", ER.RU