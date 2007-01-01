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Зима в Калуге задержится до конца недели стараниями «Зиона»

В эти выходные в Калугу вернулась зима. Улицы замело снегом, а синоптики предсказывают, что зимняя погода задержится до 13 апреля.
Сергей ПЕТРОВ
07.04, 08:26
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- В апреле возвраты зимы в принципе случаются, - сообщила «Комсомолке» главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова. - Редко, но случаются. В 1998 году ситуация была очень похожая. А в прошлом году, вспомните, 9 мая Москву снегом засыпало! Уж лучше сейчас, чем на майские.

По словам специалиста, зимняя погода продержится до конца недели.

Только в субботу и воскресенье, 12-13 апреля, в Калуге ожидается потепление до +4…+5.

Кстати, в прошлом году в Калуге снег выпадал 6 и 19 апреля, а потом еще и 8 мая. Однако он быстро таял и устойчивого снежного покрова, как в этом году, не фиксировалось.

Причиной снегопадов в этом апреле стал циклон «Зион», сообщил Роскосмос и опубликовал снимок снежной воронки над центральной частью России. Снимки сделали спутники «Электро-Л» и «Арктика-М».

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