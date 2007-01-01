В Калужской области из-за обильных снегопадов возникли проблемы с электроснабжением

Как сообщил губернатор региона Владислав Шапша в воскресенье, 6 апреля, в области работает оперативный штаб. На заседании была рассмотрена текущая ситуация и определены меры по устранению последствий стихии.

Энергетики активно восстанавливают поврежденные линии электропередачи. Уже устранено 50% аварий. Наиболее сложная ситуация сохраняется в Дзержинском, Бабынинском, Медынском и Малоярославецком районах.

Работы планируется завершить до конца дня, после чего бригады приступят к точечному устранению локальных отключений.

-Задача дорожным службам, муниципальным властям поставлена: оперативнее вести работу по расчистке дорог от снега, - рассказал глава региона.