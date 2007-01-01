-2...-1 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Общество В Калужской области из-за обильных снегопадов возникли проблемы с электроснабжением
Новость дня Общество

В Калужской области из-за обильных снегопадов возникли проблемы с электроснабжением

Дарья Джуманова
06.04, 15:15
0 502
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

Как сообщил губернатор региона Владислав Шапша в воскресенье, 6 апреля, в области работает оперативный штаб. На заседании была рассмотрена текущая ситуация и определены меры по устранению последствий стихии.

Энергетики активно восстанавливают поврежденные линии электропередачи. Уже устранено 50% аварий. Наиболее сложная ситуация сохраняется в Дзержинском, Бабынинском, Медынском и Малоярославецком районах.

Работы планируется завершить до конца дня, после чего бригады приступят к точечному устранению локальных отключений.

-Задача дорожным службам, муниципальным властям поставлена: оперативнее вести работу по расчистке дорог от снега, - рассказал глава региона.

Лента настроения
1 оценили
0%
0%
100%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IjVtKzZ2SUxhVEZKbE9ML21taTRuanc9PSIsInZhbHVlIjoiT3FSbzMxMkl5NW4xN0V4MVp6dEZmRWNDTW4vL0JZMXM1b3drZE5ZMWZxR3lkY3pyR0dSWXJPL1cxTFpqV3lOME11SkFYS0tMdVRjY2IvNkV5VitZNXhXT1ZvUWxkRjlxc0g4RkxlYytTZSttUHVjTERhUG5UNEdkWEVkMWhoOENvVHJtUGQvbEpESk5Cd0lObFhMc2phb3dkTGxWS1BkQjRTQXdNdGhtdmtXRDNRNXZDUXpPZ2lySXRQM0NLRWtaaGM4KzdOaDlkTXRwVHFJdHdKRld3bG85Z2IwWGRYV3prUXMzL1B0WEpYampZc0QvOVkwMENnOUZ5cUpyTnE3dmxhSkNHTDFlOXFuVmlaVStrZWRhdFAxRnVkTk9jVlR3alNmdCttd0RFbEI2cVRQQXdLdTRyMWpKUzBXNUR1ODVDcENuRWl3bXdsbEx1R01hcGhTVDVRUks4OThBSm1TS25CbXBJUUFSdTNvMWQ2Q2ZsUG5NNzhibm5WNGpkUmwvdjlmOUgrN25DSkJacE9zbmoxZ0ZhcEVLMTRhZ1lwYllaWnd5VUk5d09oUzYrMktUOVU4YmptOGZuZGdLZnl4RCIsIm1hYyI6ImY0YjFhMWI0ODQ4YTJkZWU5YTI2MWExM2FlZmEzY2M0MmMxYTUyOTU2OWQ1YWQyMzJkNzYyZTNlMGVlOGI0NWQiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6InR2a0FqK2dLV3B6d1ZGZ1hoTDRuQkE9PSIsInZhbHVlIjoib0NtUmZqbUg5SkJmZkV1bEp0LzRmR0RLUlVwYWtKSjJYUzdKaFpVcjNUMFZ2VnVLdEdkKy9GVXNCT1ZINDRPVVkyZTlqK1U3UnE2THB3NlFSdTZObHdMakw1b05KSjlVQWZCc2V4bGY3Y2JPbGQ0djh3SnAxR250SExqczJ0a0RLbmFxLzlsZXo5aGdUZzQ2Wk1FTENtVW9CWlZGZlZncHFYQ3ZtM0htc0wzTkpmaitBNWxjK2NGMWI5bzFodEtiMEx2TFBWOGtGVVFPb3d5MUlDUlIzUEpHYStIRExiWVFoekc1Z2l6NFlTc3VjL0VNMkg3VEhGcVJucW8wZk9VbjZ5dnBxTGJXVk9LVWVhM05vUjdkd2x4RjBNL1FYQW9ONERENVBjM1NhM1RzSERKUVpIWVlpZzBlOFBFMnhsR3dqeEVMTmF0MnB3VFVwVTd3TEU3amdpeEdqUjZvaXhhV2UwTGpZT1FPaEIyMlBLZzNtTEFDOTI3aFo3aW8zWWJ2SUkvRXNlQ3BQS3VHS1BKRDNaNGtidEJEVHhjc25BZlUwcmV6VmNkLzliOXZvRythMkpmNDVWTUtrbEN1S2tkaC9LWTcyYThzUEJuODlXbjIvWkZwRWZIWGxlaGs1U0poNkh0MTVjaUtaMFNhODRHMTJYSXFJKzJoMUlZbVA1QVdiWUEvQjBFdi95UWJBbzl5dlFlV25mSWR4YVY4cEV3MjJpMnNGT0ZSYkhvK3h3aTMxcGhlSkZNWWNYUTN6a3ZzdzdCeXFzMWkrditUZDNzOXI3ckJkcHhPWERHeElpNnQzNlZvdkxvNWZjaUhtcmdmSk5CTWhZMDlCMFVNWWZTdCIsIm1hYyI6IjdlMDYyZGM5Zjc0MGQ5YmQ1ZjBjZTc0ODZiNDQ3N2I2ZGJkMWQ3ODA3M2I0OTIwZTgxODFiYjgzZGY0ZTk4YjQiLCJ0YWciOiIifQ==
18+