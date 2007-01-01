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Общество

В двух районах Калужской области назначили новых руководителей Следственного комитета

Дарья Джуманова
06.04, 16:00
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Об этом сообщили в региональном ведомстве в субботу, 5 апреля.

Полковник юстиции Николай Викторович Гриднев стал руководителем Дзержинского межрайонного следственного отдела СУ СК России по Калужской области. Ранее он занимал должность руководителя Сухиничского межрайонного следственного отдела.

Майор юстиции Екатерина Борисовна Быкова заняла пост руководителя Сухиничского межрайонного следственного отдела СУ СК России по Калужской области. Ранее она работала старшим следователем в этом же отделе.

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