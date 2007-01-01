Весна преподнесла сюрприз калужанам

Ещё несколько дней назад воздух был напоён дыханием весны — ласковое солнце прогревало землю до +16°, а на проталинах робко пробивалась первая зелень.

Но уже к утру природа будто передумала — ветер с севера принёс колючий снег, затянув небо тяжёлой пеленой.

Как в сказке, где зима с весной спорят за власть, за ночь ветви деревьев, только что набухшие почками, вновь склонились под белоснежным покровом.

В ближайшие дни ожидается лёгкий морозец. Рекомендуем запастись тёплыми шарфами и не спешить снимать зимнюю резину.