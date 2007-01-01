В Оптиной пустыни установили трубящего Ангела

Как сообщили в администрации Козельского района в субботу, 5 апреля, завершилась реконструкция исторического символа монастыря.

В дореволюционной Оптиной Пустыни фигура трубящего Ангела украшала главный вход — Святые врата, рассказали в монастыре.

После революции эту фигуру утратили, и с возрождением монастыря её заменила деревянная копия. Однако со временем она обветшала и перестала выполнять свою функцию флюгера, указывающего направление ветра.

В ходе реконструкции фигуру Ангела изготовили из особо прочного металла и оснастили уникальным вращающимся механизмом. Он обеспечивает лёгкость движения и прочность крепления даже при сильных порывах ветра.