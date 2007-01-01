В Барятинском районе прошел отчет главы администрации

В субботу, 5 апреля, состоялся ежегодный отчёт, на котором выступил глава района Андрей Хохлов.

Среди главных достижений он выделил постоянный рост бюджетных доходов, который открывает новые горизонты для развития района.

Уровень газификации населённых пунктов, превышающий 90%, является одним из самых высоких показателей в области.

В рамках проекта «Чистая вода» в селе Мосур была введена в эксплуатацию станция водоочистки. В Барятино же установлен новый водозаборный узел с водонапорной башней и станцией водоочистки, а также запущены очистные сооружения.

Также стоит отметить, что в районе достигнута 100% доступность дошкольного образования, и отсутствует очередь в детские сады.

Объём инвестиций в сельскохозяйственную отрасль составил более 150 миллионов рублей. За последние два года введено в оборот около 400 гектаров земель сельхозназначения. В планах — реконструкция агрокомплексов в деревнях Добрая и Филиппково, что позволит увеличить поголовье скота и посевные площади, а также создать новые рабочие места.