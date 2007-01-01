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Общество

В Калуге за неделю родились 69 детей

Среди них было 38 мальчиков и 31 девочка.
Дмитрий Ивьев
05.04, 15:51
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У одной семьи калужан на свет появилась двойня, сообщили 5 апреля в городском загсе.

С начала 2025 года в Калуге родились 928 детей.

Также с 31 марта по 5 апреля в Калуге сыграли 21 свадьбу. С начала года – 398.

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