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Новость дня Общество

В Калужской области ищут работников на зарплату в 300 тысяч рублей

Дмитрий Ивьев
05.04, 10:05
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Вакансии с такими доходами в месяц опубликовал 5 апреля HeadHunter.

Самую высокую зарплату в Калужской области предлагают руководителю проекта 1С:ERP – от 345 тысяч рублей. Нужен релевантный опыт работы не менее двух лет, владение конфигурациями 1С:ERP. 1C:ERP:YX, а также опыт успешно завершенных проектов в роли руководителя. 

Детскому врачу-стоматологу с опытом работы не менее трех лет готовы платить от 300 тысяч рублей. 

Также от 300 тысяч в месяц калужская клиника предлагает стоматологу-терапевту.

Директора производства калужское предприятие ищет на зарплату в 250 тысяч рублей. 

Начальнику отдела, который займется руководством разработкой и эксплуатацией математических моделей, программных комплексов имитационного моделирования радиотехнических систем различного назначения, в месяц готовы платить от 200 тысяч рублей.

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