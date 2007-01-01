Владислав Шапша вручил медаль ветерану из Обнинска

В пятницу, 4 апреля, губернатор Калужской области побывал в гостях у Георгия Ивановича Абакумова.

Шапша вручил ветерану медаль «80 лет Победы в Великой Отечественной войне».

Абакумов пошел на войну в 13 лет в 1943 году. Он был юнгой на сторожевом корабле в Севастополе. В 1945-м уже дослужился до второго помощника капитана.

Георгий Иванович и его жена Софья Васильевна будут участвовать в московском параде 9 мая.

- Характер боевой у наших ветеранов, - прокомментировал Владислав Шапша. - Скучать и унывать не даёт. Главное - крепкого здоровья. Гордимся!