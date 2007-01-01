В Обнинске проходит выездное совещание комитета Госдумы по энергетике

Там обсуждают подготовку кадров в сфере атомных технологий.

Депутаты побывали в ФЭИ имени А.И. Лейпунского, МРНЦ имени А.Ф. Цыба, Техакадемии Росатома, сообщил губернатор Калужской области Владислав Шапша.

- Ключевой проект в этой сфере для нас - Международный центр атомных и смежных технологий «Обнинск Тех», - подчеркнул глава региона. - Важно получить всестороннюю поддержку проекта. Рассказал, как идёт его реализация. Он нацелен на то, чтобы популяризировать российское ядерное образование на мировом уровне. Это не просто подготовка специалистов, а тех, кто будет разделять и продвигать наши отечественные ядерные технологии.

Напомним, ранее Калужская область заручилась поддержкой министра науки и высшего образования РФ Валерия Фалькова. В федеральную программу создания современных кампусов будут включены наукограды, где есть ИНТЦ.