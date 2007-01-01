+16...+17 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Общество НОВИКОМ получил лимиты «зонтичных» поручительств Корпорации МСП
Новость дня Общество

НОВИКОМ получил лимиты «зонтичных» поручительств Корпорации МСП

04.04, 16:20
0 268
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

Дочерний банк Госкорпорации Ростех получил дополнительный лимит «зонтичных» поручительств от Корпорации МСП. Это сделает доступным кредиты для клиентов НОВИКОМа из сегмента малого и среднего предпринимательства. Получив финансирование, компании смогут реализовать значимые проекты.

С помощью «зонтичных» поручительств в 2024 году НОВИКОМ открыл кредитную линию предприятию–производителю автокомпонентов. Финансирование банка позволило компании поставить в срок пресс-форму, которая используется при производстве пластмассовых деталей интерьера и экстерьера для новой модели АВТОВАЗа Lada Iskra.

Еще один клиент НОВИКОМа, кредитуемый с помощью поручительств Корпорации МСП, - производитель составляющих для железнодорожных путей. Кредитные средства позволили предприятию нарастить выпуск продукции для крупных инфраструктурных проектов государственного значения: расширения Байкало-Амурской магистрали и Транссиба. В 2024 году компания начала осуществлять поставки новых изделий в Узбекистан.

«Получение дополнительных лимитов под «зонтичные» поручительства позволит банку нарастить поддержку предприятий малого и среднего бизнеса. А они, в свою очередь, смогут расширять производство, увеличивать объемы выпуска продукции и создавать новые рабочие места. Все это в совокупности стимулирует рост экономики и приближает достижение технологического лидерства России», - отметил старший вице-президент – директор Департамента малого и среднего бизнеса банка Денис Есипенок.

«Зонтичные» поручительства Корпорации МСП нужны предприятиям малого и среднего бизнеса, которым не хватает собственного залога для получения кредита. Корпорация берет на себя обязательства в размере до 50% от суммы при сроке кредитования до 60 месяцев. Привлеченное финансирование может быть направлено на пополнение оборотных средств, инвестиционные цели и рефинансирование ранее взятых кредитов. Механизм «зонтичных» поручительств был запущен по поручению Президента РФ в 2021 году и реализуется в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика».

 

АО АКБ «НОВИКОМБАНК» входит в 20 крупнейших банков России. Создан в 1993 году. Входит в холдинг АО «РТ-Финанс» – центр компетенций финансовых услуг государственной корпорации Ростех. Банку присвоены рейтинги высокого уровня кредитоспособности и надежности со стабильным прогнозом: НРА «АА|ru|», АКРА «АА- (RU)», «НКР» АА-.ru и «Эксперт РА» «ruАА-». Предоставляет полный спектр банковских услуг во всех сегментах финансового рынка. Приоритетное направление деятельности – финансирование отечественных промышленных предприятий высокотехнологичных отраслей. Является профессиональным участником рынка ценных бумаг и участником системы страхования вкладов. Председатель Правления банка НОВИКОМ Елена Георгиева – член Бюро ЦС ООО «СоюзМаш России», куратор Воронежского регионального отделения Союза машиностроителей России. 

Госкорпорация Ростех бъединяет свыше 800 научных и производственных организаций в 60 регионах страны.  Компания выступает ключевым поставщиком вооружений, военной и специальной техники в рамках гособоронзаказа. Развивает высокотехнологичные гражданские производства в стратегических важных для страны отраслях, таких как авиастроение, двигателестроение, транспортное и энергетическое машиностроение, медицинское приборостроение, фармацевтика, новые материалы и др. В портфель корпорации входят такие известные бренды, как КАМАЗ, ОАК, «Вертолеты России», ОДК, Уралвагонзавод, «Швабе», Концерн «Калашников», КРЭТ, «Высокоточные комплексы», «Рособоронэкспорт», «Росэлектроника», «Нацимбио» и др. Консолидированная выручка в 2023 году превысила 2,8 трлн рублей.

Реклама. АО АКБ «НОВИКОМБАНК». erid:2VfnxwKAozQ
ВНИМАНИЕ!

Комментарии отключены.
Данная информация размещается исключительно для ознакомления.

Партнёрские новости
eyJpdiI6ImwyQlpiYjhERU5NRC9TZTcyTnl3VFE9PSIsInZhbHVlIjoiNy91d1hwZnNvZlV5UnlJam5jMWNxb2ZwbURXcmo1WEpHR3Zib0NGc0E3bzRLSjhTK0c2aWlkMTlOZlUwTmpxS0pRTkRvNkYvVWxzN2o0M1EyalRFWE1vbE0zMEJSMXlOKzIwR09yWDRjTjZtOWJZS2QvYXM1RER4T2xHcnpJYXA1TWMrWGp0cmp6UnhWM0JrQkcvVUNuYU5HUDgybW9kdzhPU2duOWVSNVBjVTlZckF0c1dlQWc1eDJWUlZSeVEwQkF3cDBhZXFvOFdGMzVxcnVJRldndCticjZOb3NRU1ZXZDdrdVlPTGpmUEhZaTNIWGFQNlo3dDExbDEvdGJFRGEvRy8wRXVkZ00yMWZES1JsZ0pIVms1bUkycmsvdUw4b08zV3V3OUFlOXNsWDQrNzgxN1VRcEZvYlJNWHdWVkI5MmR6NWpZdmhCNHFIamFmS244MjMwV2ZoNHBPYUd1UGhxV3BycDZVSUs4NlIrZlR6R2lkV2V4dGlWU01mVVpZSUphbEJiWDlTMHE4d3I5UUVJOHZKalVQSW9YTEh2WCtMS3BXa290cFVEZDlNNXFHUXFPTWlONStKd3AwaGNEdSIsIm1hYyI6IjZkODcwZWRhZTE4NzVjZDFmYmMwMzA4ODQwYWRkNzdjYTgyNjE5NjJjNmU1NDU1ZmY4MWUyMTc1N2NkYjRhNjAiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6InBWQk9QeFhxUStWM2lTT1Z2RUp0Rmc9PSIsInZhbHVlIjoiQjIvYTRGNVc5Y0djSnNCUjBBZkZOMGp2eUpYc1ZGQXNZVFplZkhnQm9ndUM1Qjl1SXNjbDRFOGtvREl4MTRBK2JMV2ZQWDFkZjVha01iMzRnd0w3dXdmUFhpQVRUQzB3NlFFY1hIMkdDSUZwcXluNzJ3R1ZpNkVSSHV3YnFWc0JpZHlYT00rOHdLU0RTR2lMYmJsalE5TUJoMENCSWpLclg3SlRGSXVxOXQxRHZwczkrcGhxM2s0VFNPQVVOVTVYbnhna3AxTS84bHBHbEUvcWgrVWlnZ0pyeUVIZERmNHBzaStMM1B1VzBLWnFVNE4xVFBIUzhTYnd1czBtYTFSN3E4U3FqTUpqNitkZjRyVzFneU9mWFRlTER5RkpkeVpNYjVMZDd5VDJkS2x5K2k0KzJ5UjZVeXM0SlkwUzFEZXpZVWx3cnBQU0cwbTV5d0JYL09XV0JUMDZSRW4vVUpuTmZBQjJKUkxwMWtDYnhkN2s4NTNoMy9hQ1p0SDhObE80cEtaWDA4WVY3eEtMQjZvRGt3aGZBRXprZ1N6M0hxZ1VaODA1MlFuRFBjUms1Sy96Tmc1N1dXdVB4am1yOEFTWE5OalFXd0RPcTJ4Qmt4YUVCTlNzNDluV2Q0TklzWTBmS0xidTdLRktkZ2VSY2xCVGt4SFFBNU53Ym1JU3graGRFTWp2U1JPYmhqZlREaUVrMXBlaXZiWVVGZEJtbXJsVjdNNUNuQUE1czROQ0NkTUJkMldkL3lKWTV2QVZzeDBtVEVpV1c5MnpjYWdoWi9JaTV6VXNFZGtvc3NiREhvWWFJWCt1bXZ3SGk4VStWZWhZN2toVmtpdEVLREhsL2R1dSIsIm1hYyI6ImYyNWY1NmYwODYyZTVjNzNhOWRkMmY5NzIzOTBlMmIwMjBhZWI5ZDVhODE2N2I1MjNiZTAxMWY5ZDc4NWQ1NjciLCJ0YWciOiIifQ==
18+