НОВИКОМ получил лимиты «зонтичных» поручительств Корпорации МСП

Дочерний банк Госкорпорации Ростех получил дополнительный лимит «зонтичных» поручительств от Корпорации МСП. Это сделает доступным кредиты для клиентов НОВИКОМа из сегмента малого и среднего предпринимательства. Получив финансирование, компании смогут реализовать значимые проекты.

С помощью «зонтичных» поручительств в 2024 году НОВИКОМ открыл кредитную линию предприятию–производителю автокомпонентов. Финансирование банка позволило компании поставить в срок пресс-форму, которая используется при производстве пластмассовых деталей интерьера и экстерьера для новой модели АВТОВАЗа Lada Iskra.

Еще один клиент НОВИКОМа, кредитуемый с помощью поручительств Корпорации МСП, - производитель составляющих для железнодорожных путей. Кредитные средства позволили предприятию нарастить выпуск продукции для крупных инфраструктурных проектов государственного значения: расширения Байкало-Амурской магистрали и Транссиба. В 2024 году компания начала осуществлять поставки новых изделий в Узбекистан.

«Получение дополнительных лимитов под «зонтичные» поручительства позволит банку нарастить поддержку предприятий малого и среднего бизнеса. А они, в свою очередь, смогут расширять производство, увеличивать объемы выпуска продукции и создавать новые рабочие места. Все это в совокупности стимулирует рост экономики и приближает достижение технологического лидерства России», - отметил старший вице-президент – директор Департамента малого и среднего бизнеса банка Денис Есипенок.

«Зонтичные» поручительства Корпорации МСП нужны предприятиям малого и среднего бизнеса, которым не хватает собственного залога для получения кредита. Корпорация берет на себя обязательства в размере до 50% от суммы при сроке кредитования до 60 месяцев. Привлеченное финансирование может быть направлено на пополнение оборотных средств, инвестиционные цели и рефинансирование ранее взятых кредитов. Механизм «зонтичных» поручительств был запущен по поручению Президента РФ в 2021 году и реализуется в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика».

АО АКБ «НОВИКОМБАНК» входит в 20 крупнейших банков России. Создан в 1993 году. Входит в холдинг АО «РТ-Финанс» – центр компетенций финансовых услуг государственной корпорации Ростех. Банку присвоены рейтинги высокого уровня кредитоспособности и надежности со стабильным прогнозом: НРА «АА|ru|», АКРА «АА- (RU)», «НКР» АА-.ru и «Эксперт РА» «ruАА-». Предоставляет полный спектр банковских услуг во всех сегментах финансового рынка. Приоритетное направление деятельности – финансирование отечественных промышленных предприятий высокотехнологичных отраслей. Является профессиональным участником рынка ценных бумаг и участником системы страхования вкладов. Председатель Правления банка НОВИКОМ Елена Георгиева – член Бюро ЦС ООО «СоюзМаш России», куратор Воронежского регионального отделения Союза машиностроителей России.

Госкорпорация Ростех бъединяет свыше 800 научных и производственных организаций в 60 регионах страны. Компания выступает ключевым поставщиком вооружений, военной и специальной техники в рамках гособоронзаказа. Развивает высокотехнологичные гражданские производства в стратегических важных для страны отраслях, таких как авиастроение, двигателестроение, транспортное и энергетическое машиностроение, медицинское приборостроение, фармацевтика, новые материалы и др. В портфель корпорации входят такие известные бренды, как КАМАЗ, ОАК, «Вертолеты России», ОДК, Уралвагонзавод, «Швабе», Концерн «Калашников», КРЭТ, «Высокоточные комплексы», «Рособоронэкспорт», «Росэлектроника», «Нацимбио» и др. Консолидированная выручка в 2023 году превысила 2,8 трлн рублей.