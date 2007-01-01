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В Калужской области наметет большие сугробы

В ближайшую неделю синоптики прогнозируют в нашем регионе зимнюю погоду.
Дмитрий Ивьев
04.04, 15:15
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Ожидаются снегопады и ночные морозы.

Метеоролог Евгений Тишковец опубликовал в пятницу прогноз снежного покрова на 6 апреля. судя по этим данным, в Калужской области может выпасть 6-12 сантиметров снега.

Основной удар стихии придется как раз на наш регион, а также Брянскую и Тульскую области.

Помимо снегопадов, возможны ледяные дожди.

Водителей призывают быть осторожными и не выезжать на дороги на летней резине.

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