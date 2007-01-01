В Калужской области наметет большие сугробы
В ближайшую неделю синоптики прогнозируют в нашем регионе зимнюю погоду.
Ожидаются снегопады и ночные морозы.
Метеоролог Евгений Тишковец опубликовал в пятницу прогноз снежного покрова на 6 апреля. судя по этим данным, в Калужской области может выпасть 6-12 сантиметров снега.
Основной удар стихии придется как раз на наш регион, а также Брянскую и Тульскую области.
Помимо снегопадов, возможны ледяные дожди.
Водителей призывают быть осторожными и не выезжать на дороги на летней резине.