В Калужской области наметет большие сугробы

В ближайшую неделю синоптики прогнозируют в нашем регионе зимнюю погоду.

Ожидаются снегопады и ночные морозы.

Метеоролог Евгений Тишковец опубликовал в пятницу прогноз снежного покрова на 6 апреля. судя по этим данным, в Калужской области может выпасть 6-12 сантиметров снега.

Основной удар стихии придется как раз на наш регион, а также Брянскую и Тульскую области.

Помимо снегопадов, возможны ледяные дожди.

Водителей призывают быть осторожными и не выезжать на дороги на летней резине.