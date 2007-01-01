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ЖК «Космопарк» возглавил рейтинг лучших новостроек Калуги

04.04, 12:26
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Независимая аналитическая площадка «Единый ресурс застройщиков» (ЕРЗ) обновила данные рейтинга лучших жилых комплексов по потребительским качествам. ЖК «Космопарк», который возводит федеральный девелопер DOGMA, занял второе место в областном рейтинге и стал первым среди новостроек Калуги.

Согласно методике портала ЕРЗ.РФ, каждый объект оценивается по более чем 160 параметрам. Они включают как технические характеристики домов, квартир и общественных пространств, так и благоустройство территории, наличие детских садов и школ рядом, качество детских площадок, обеспеченность авто, велопарковками и другие параметры.

Девелоперская компания DOGMA возводит квартал «Космопарк» в Ленинском округе в рамках редевелопмента неиспользуемой городской территории. Проект предусматривает три очереди строительства жилых домов переменной высотности от 20 до 25 этажей. Сегодня на стадии возведения два урбан-блока. В них ведутся монолитные работы.

Проект ЖК «Космопарк» отличается качественными характеристиками строительства – в квартирах будет увеличенная высота потолков, расширенные оконные проемы, просторные холлы. На верхних этажах откроются роскошные виды, в том числе на реку Оку.

В благоустройстве территории предусмотрено создание прогулочного бульвара с обильным озеленением и крупномерными растениями. В жилом комплексе откроется соседский центр DOGMA Клуб, на базе которого DOGMA организует мероприятия для жителей, вовлекает их в различные социальные проекты и акции, стимулирует развитие малого бизнеса. 

Кроме того, это единственный проект в городе, где квартиры представлены с отделкой от застройщика. Для покупателей проект может являться успешной инвестицией: на начальном этапе реализации действуют максимально выгодные условия, а к завершению строительства, как правило, стоимость квадратных метров прибавляет до 30%.

По объему возводимого жилья в Калуге DOGMA занимает лидирующее место, по данным Единого ресурса застройщиков РФ. В ноябре девелопер стал лауреатом премии «Калужский бизнес-2024» в номинации «Строительная компания года».

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