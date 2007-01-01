ЖК «Космопарк» возглавил рейтинг лучших новостроек Калуги

Независимая аналитическая площадка «Единый ресурс застройщиков» (ЕРЗ) обновила данные рейтинга лучших жилых комплексов по потребительским качествам. ЖК «Космопарк», который возводит федеральный девелопер DOGMA, занял второе место в областном рейтинге и стал первым среди новостроек Калуги.

Согласно методике портала ЕРЗ.РФ, каждый объект оценивается по более чем 160 параметрам. Они включают как технические характеристики домов, квартир и общественных пространств, так и благоустройство территории, наличие детских садов и школ рядом, качество детских площадок, обеспеченность авто, велопарковками и другие параметры.

Девелоперская компания DOGMA возводит квартал «Космопарк» в Ленинском округе в рамках редевелопмента неиспользуемой городской территории. Проект предусматривает три очереди строительства жилых домов переменной высотности от 20 до 25 этажей. Сегодня на стадии возведения два урбан-блока. В них ведутся монолитные работы.

Проект ЖК «Космопарк» отличается качественными характеристиками строительства – в квартирах будет увеличенная высота потолков, расширенные оконные проемы, просторные холлы. На верхних этажах откроются роскошные виды, в том числе на реку Оку.

В благоустройстве территории предусмотрено создание прогулочного бульвара с обильным озеленением и крупномерными растениями. В жилом комплексе откроется соседский центр DOGMA Клуб, на базе которого DOGMA организует мероприятия для жителей, вовлекает их в различные социальные проекты и акции, стимулирует развитие малого бизнеса.

Кроме того, это единственный проект в городе, где квартиры представлены с отделкой от застройщика. Для покупателей проект может являться успешной инвестицией: на начальном этапе реализации действуют максимально выгодные условия, а к завершению строительства, как правило, стоимость квадратных метров прибавляет до 30%.

По объему возводимого жилья в Калуге DOGMA занимает лидирующее место, по данным Единого ресурса застройщиков РФ. В ноябре девелопер стал лауреатом премии «Калужский бизнес-2024» в номинации «Строительная компания года».