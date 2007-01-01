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Общество

Три машины арестовали у калужских водителей

Совместный рейд судебных приставов и инспектором ГАИ прошел в Воротынске.
Дмитрий Ивьев
04.04, 10:55
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С помощью специальной камеры в потоке выявляли должников. Несколько водителей получили повестки на явку в районное отделение судебных приставов.

Одной из машин управлял пьяный водитель.

Также за долги арестованы три автомобиля: «Лада Веста», «Санг Йонг» и «Газель».

- Если собственники автомобилей не рассчитаются со своими долгами в ближайшее время, то машины будут оценены и переданы на реализацию, - заявили 4 апреля в управлении ФССП по Калужской области.

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