Три машины арестовали у калужских водителей
Совместный рейд судебных приставов и инспектором ГАИ прошел в Воротынске.
С помощью специальной камеры в потоке выявляли должников. Несколько водителей получили повестки на явку в районное отделение судебных приставов.
Одной из машин управлял пьяный водитель.
Также за долги арестованы три автомобиля: «Лада Веста», «Санг Йонг» и «Газель».
- Если собственники автомобилей не рассчитаются со своими долгами в ближайшее время, то машины будут оценены и переданы на реализацию, - заявили 4 апреля в управлении ФССП по Калужской области.