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Общество

В Калужской области внедрили искусственный интеллект в медицине

Об этом сообщили в сюжете Первого канала, снятом в Калуге.
Дмитрий Ивьев
04.04, 10:53
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- В конце прошлого года в рамках нацпроекта «Здравоохранение» запущен проект по внедрению в лечебных учреждениях региона IT-решений, - рассказал 4 апреля губернатор Владислав Шапша.

Новые технологии представлены в двух направлениях:

  • Система поддержки принятия врачебных решений. Она дополнительно подсвечивает врачу, на что обратить внимание, учитывая состояние пациента.
  • Анализ лучевых исследований: рентгенографии и флюорографии, а также КТ головного мозга, органов грудной клетки, маммографии.

- Знаю, что многие относятся к искусственному интеллекту настороженно. Поэтому важное замечание: окончательное решение всегда за врачом. Человеком. ИИ лишь помогает ему в этом, - подчеркнул Шапша.

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