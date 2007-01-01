В Калужской области внедрили искусственный интеллект в медицине
Об этом сообщили в сюжете Первого канала, снятом в Калуге.
- В конце прошлого года в рамках нацпроекта «Здравоохранение» запущен проект по внедрению в лечебных учреждениях региона IT-решений, - рассказал 4 апреля губернатор Владислав Шапша.
Новые технологии представлены в двух направлениях:
- Система поддержки принятия врачебных решений. Она дополнительно подсвечивает врачу, на что обратить внимание, учитывая состояние пациента.
- Анализ лучевых исследований: рентгенографии и флюорографии, а также КТ головного мозга, органов грудной клетки, маммографии.
- Знаю, что многие относятся к искусственному интеллекту настороженно. Поэтому важное замечание: окончательное решение всегда за врачом. Человеком. ИИ лишь помогает ему в этом, - подчеркнул Шапша.