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Министр здравоохранения Калужской области ответит на вопросы наших читателей

Анна Чернова станет одним из участников «Марафона здоровья», который пройдет в нашей редакции в понедельник, 7 апреля.
Дмитрий Ивьев
04.04, 10:00
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В честь Всемирного Дня здоровья врачи будут отвечать на вопросы калужан в прямом эфире.

Свои вопросы министру, а также другим медикам оставляйте в комментариях. Также можно будет писать в чате на странице трансляции во «ВКонтакте» либо звонить по телефону (4842) 79-04-54.

Расписание прямых эфиров смотрите здесь.

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