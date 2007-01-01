Министр здравоохранения Калужской области ответит на вопросы наших читателей
Анна Чернова станет одним из участников «Марафона здоровья», который пройдет в нашей редакции в понедельник, 7 апреля.
В честь Всемирного Дня здоровья врачи будут отвечать на вопросы калужан в прямом эфире.
Свои вопросы министру, а также другим медикам оставляйте в комментариях. Также можно будет писать в чате на странице трансляции во «ВКонтакте» либо звонить по телефону (4842) 79-04-54.
Расписание прямых эфиров смотрите здесь.