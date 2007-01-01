Проект для будущих политиков запустили в Калужской области

В Калужской области стартовал кадровый проект «ЛДПР Старт: Активные. Верные. Смелые». Инициатива направлена на поиск и подготовку молодых специалистов, готовых предложить свежие идеи и нестандартные решения для развития региона. Проект откроет новые возможности для тех, кто стремится к политической карьере и хочет внести вклад в будущее Калужской области.

- Калужская область нуждается в новых политиках, которые готовы говорить правду и действовать ради интересов жителей. Мы вместе с тысячами участников будем разрабатывать решения конкретных проблем региона, предлагать свои идеи для развития и отстаивать интересы наших граждан, - подчеркнул руководитель фракции ЛДПР в Законодательном Собрании Калужской области Дмитрий Лозенко.

Проект предусмотрен для участников старше 18 лет, готовых предложить конструктивные решения существующих проблем и реализовать их на практике. Начинающих политиков ждет насыщенная образовательная программа, включающая основы законотворчества, избирательного процесса и управления проектами.

В рамках программы, опытные политики и политтехнологи поделятся с участниками своими знаниями и расскажут об их применении в реальной жизни. Также к начинающим политикам прикрепят наставников, которые помогут справиться с трудностями и ответят на возникающие вопросы. Одна из главных целей проекта – объединить молодых людей с похожими взглядами, которые смогут обменяться знаниями или даже создать крепкую и дружную команду единомышленников.

Наиболее перспективные участники смогут представить свои предвыборные кампании и получить финансирование на их реализацию. Самые активные кандидаты, набравшие максимальное количество баллов, получат поддержку центрального штаба и региональных отделений ЛДПР, а также шанс войти в команду лидера партии Леонида Слуцкого.

Регистрация на проект открыта по ссылке: https://ldpr-start.ru/