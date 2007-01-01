Арктическое вторжение принесет снег в Калужскую область
Резкое похолодание во всей центральной части России начнется на выходных.
- Арктическое похолодание неизбежно! – заявил 3 апреля известный метеоролог Евгений Тишковец.
Ожидается, что минимум на 10 дней природа вернет нас в мартовские реалии. Днем возможен снег и небольшой плюс, а ночью – морозы до -5 градусов.
Начавшимся распускаться цветам и листьям на деревьях придется подождать.
А коммунальщики, вероятно, вновь начнут посыпать улицы песком и солью.