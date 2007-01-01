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Арктическое вторжение принесет снег в Калужскую область

Дмитрий Ивьев
03.04, 23:03
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Резкое похолодание во всей центральной части России начнется на выходных.

- Арктическое похолодание неизбежно! – заявил 3 апреля известный метеоролог Евгений Тишковец.

Ожидается, что минимум на 10 дней природа вернет нас в мартовские реалии. Днем возможен снег и небольшой плюс, а ночью – морозы до -5 градусов.

Начавшимся распускаться цветам и листьям на деревьях придется подождать.

А коммунальщики, вероятно, вновь начнут посыпать улицы песком и солью.

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