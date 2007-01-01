Калужан напугала остановившаяся стройка школы
Жители Калуги беспокоятся о том, что на улице Комфортной не ведутся работы.
- Когда ждать продолжение стройки? – задается вопросом местный житель в ВК.
- Процедура замены подрядной организации продолжается, - прокомментировали ситуацию в министерстве образования и науки Калужской области. - К сожалению, это сложный процесс, поэтому требуется время для решения всех организационных вопросов. Коллеги делают всё возможное, чтобы строительство было продолжено в течение этого года.