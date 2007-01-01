ВТБ: предприниматели удвоили спрос на депозиты

В первые два месяца 2025 года клиенты среднего и малого бизнеса провели в ВТБ 1,7 млн сделок по размещению средств на депозиты и неснижаемые остатки на счетах, что в два раза превышает результат за аналогичный период прошлого года. Двукратный рост спроса на депозитные продукты для СМБ банк также зафиксировал по итогам 2024 года. Об этом сообщил на встрече с бизнесом в Ставрополе, посвященной старту проекта Бизнес Баттл, заместитель президента – председателя правления ВТБ Денис Бортников.

Предприниматели особенно активно используют краткосрочные депозитные продукты для получения дохода и гибкого доступа к финансам. Две трети сделок приходится на депозиты «Овернайт», которые позволяют размещать средства на одну ночь и получать проценты уже на следующее утро. Такие депозиты, а также неснижаемые остатки на расчетных счетах позволяют иметь быстрый доступ к деньгам на развитие или непредвиденные расходы.

«Предприятия малого и среднего бизнеса особенно ценят возможность оперативного управления своими финансами. Для них важно получать доход от свободных средств и иметь оперативный доступ к капиталу. Банковские депозиты на короткий срок позволяют им эффективно решать эту задачу. ВТБ уже не первый год сохраняет лидирующие позиции на рынке срочного привлечения – почти каждый второй предприниматель или компания на рынке выбирают для этого наши продукты», – отметил Денис Бортников.

По словам топ-менеджера, на фоне высокой ключевой ставки, расширения продуктового предложения банка и возможности онлайн-управления средствами бизнес сохраняет повышенный интерес к продуктам ВТБ для размещения временно свободных средств и получения дохода. По итогам 2024 года число депозитных сделок в ВТБ превысило 8 млн, что в два раза больше, чем годом ранее.

Банк фиксирует значительный рост интереса бизнеса к китайским юаням, что связано с развитием международного бизнеса клиентов и расчетов в национальных валютах, а также желанием диверсифицировать свой портфель. С начала года объем средств в юанях, размещенных на депозитах и неснижаемых остатках на счетах клиентов СМБ, увеличился в пять раз, а количество размещений выросло в семь раз.

ВТБ предлагает клиентам среднего и малого бизнеса удобные решения для управления свободными средствами под разные стратегии и финансовые цели. Для новых клиентов к стандартной ставке действуют надбавки до 0,6 п.п., а также возможность размещать даже небольшие суммы – всего от 50 тыс. рублей – с линейкой «Лайт». Клиентам, использующим овернайты, банк предоставляет уникальную для рынка услугу – автоматическое размещение средств на депозите «Автоовернайт».

3 апреля в Ставрополе состоялся «День Бизнеса», посвященный запуску конкурса стартапов Бизнес Баттл. Конкурс впервые пройдет в Ставропольском крае при поддержке регионального правительства и ВТБ. Проект нацелен на поддержку малого и среднего бизнеса, поиск перспективных стартапов и привлечение внимания к развитию предпринимательства.