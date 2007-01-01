Калужский филиал фонда «Защитники Отечества» подвел итоги работы за два года

Калужский филиал фонда «Защитники Отечества», созданный по указу президента Владимира Путина два года назад, подвел итоги своей работы. За это время более шести тысяч ветеранов СВО и членов их семей обратились за помощью в филиал, социальные координаторы обработали почти 15,5 тысяч запросов, 92% из которых уже решены.

Основные обращения касаются оформления мер поддержки и документов, решения юридических вопросов, медицинской реабилитации, психологической помощи, трудоустройства, протезирования, обеспечения техническими средствами реабилитации и адаптации жилья. В своей работе филиал взаимодействует с органами власти, госучреждениями, общественными и волонтерскими организациями.

- Первый год мы выстраивали алгоритм работы, а этот год показал эффективность нашего взаимодействия с губернатором и министерствами Калужской области, – рассказал руководитель филиала Дмитрий Афанасьев. – В решении юридических вопросов нам помогают прокуратура, минюст, нотариальная и адвокатская палаты.

В марте 2025 года президент расширил полномочия фонда, включив в число подопечных семьи пропавших без вести участников СВО. Теперь фонд оказывает им психологическую и юридическую помощь, содействует в получении соцподдержки и помогает во взаимодействии с органами власти и волонтерами при поиске пропавших без вести, в том числе при сдаче генетического материала.

Фонд активно сотрудничает с военным следствием и МВД в поиске пропавших без вести. Филиал фонда «Защитники Отечества» в Калужской области находится по адресу: г. Калуга, ул. Ленина, 14. Телефон: 8 (800-22) 2-96-40.