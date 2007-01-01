В Калуге будущих участников студотрядов обучат в «Школе молодого бойца»

В рамках нацпроекта «Молодежь и дети» в Калуге пройдет проект «Школа молодого бойца» для студентов, желающих вступить в ряды Российских студенческих отрядов (РСО).

Как сообщает пресс-служба регионального правительства, программа включает лекции, тренинги, мастер-классы, спортивные и творческие мероприятия.

Цель проекта — познакомить студентов с историей, символикой и деятельностью РСО, помочь им освоить навыки командной работы и лидерства, а также рассказать о возможностях трудовой и волонтерской деятельности в составе студенческих отрядов.

Участие в «Школе молодого бойца» позволит студентам не только получить ценные знания и опыт, но и найти новых друзей и раскрыть свой потенциал. Студотряды – это не просто работа, это сообщество единомышленников и школа жизни. Проект поможет новичкам сделать первый шаг к вступлению в большую и дружную команду РСО.