В МИДе РФ пройдет День Калужской области
Его запланировали на 8 апреля, сообщил в четверг губернатор Владислав Шапша.
- В Культурном центре при МИД России проведем презентацию инвестиционного, экономического, культурно-туристического потенциала Калужской области. Ждем глав дипмиссий, представителей бизнеса, СМИ, - отметил глава региона.
В частности, будут представлены проекты мультимодального транспортно-логистического центра, международного центра ядерного образования, фестивали «Циолковский» и «Мир гитары».
Также Шапша рассказал, что в июле Калужская область впервые примет форум африканской культуры «Афрофест».