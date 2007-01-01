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Общество

В МИДе РФ пройдет День Калужской области

Дмитрий Ивьев
03.04, 12:45
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Его запланировали на 8 апреля, сообщил в четверг губернатор Владислав Шапша.

- В Культурном центре при МИД России проведем презентацию инвестиционного, экономического, культурно-туристического потенциала Калужской области. Ждем глав дипмиссий, представителей бизнеса, СМИ, - отметил глава региона.

В частности, будут представлены проекты мультимодального транспортно-логистического центра, международного центра ядерного образования, фестивали «Циолковский» и «Мир гитары».

Также Шапша рассказал, что в июле Калужская область впервые примет форум африканской культуры «Афрофест».

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