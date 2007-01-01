На заседании новой комиссии Госсовета обсудят региональные практики
3 апреля пройдет установочное заседание комиссии по вопросам поддержки ветеранов боевых действий — участников СВО и членов их семей, рассказали в правительстве Калужской области.
Секретарь Госсовета Алексей Дюмин обозначил будущие задачи. Планируется разработать базовый стандарт предоставления мер соцподдержки в регионах. Также будут рассмотрены региональные практики.
Как заявил Дюмин, уже сейчас нужно готовиться к возвращению большого количества ветеранов.
Губернатор Калужской области Владислав Шапша ранее рассказывал, что работа по поддержке военных ведется в регионе на постоянной основе.