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Общество

На заседании новой комиссии Госсовета обсудят региональные практики

Дмитрий Ивьев
03.04, 09:40
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3 апреля пройдет установочное заседание комиссии по вопросам поддержки ветеранов боевых действий — участников СВО и членов их семей, рассказали в правительстве Калужской области.

Секретарь Госсовета Алексей Дюмин обозначил будущие задачи. Планируется разработать базовый стандарт предоставления мер соцподдержки в регионах. Также будут рассмотрены региональные практики.

Как заявил Дюмин, уже сейчас нужно готовиться к возвращению большого количества ветеранов.

Губернатор Калужской области Владислав Шапша ранее рассказывал, что работа по поддержке военных ведется в регионе на постоянной основе.

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