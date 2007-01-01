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Общество

Начался прием заявок на Форум классных руководителей

Он пройдет в Москве в пятый раз.
Дмитрий Ивьев
03.04, 10:13
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Ожидается около 1000 участников, рассказали 3 апреля в правительстве Калужской области.

Как отметила посол ФКР 2025 года от Калужской области Татьяна Жукова, она сама узнала о форуме случайно ещё в 2022 году.

- Заполнила анкету, и меня захватила круговерть событий, которые изменили мою жизнь, - отметила Жукова. - А дальше расширение педагогической географии, новые знакомства, знания, открытия!

Заявки принимают до конца мая. Участниками форума могут стать действующие классные руководители и кураторы групп СПО РФ.

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