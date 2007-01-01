«Вкусно как дома!» – 30 лет в Воротынске лепят пельмени руками

«Агентство развития бизнеса» организовало пресс-тур для калужских СМИ и блогеров на предприятие «Воротынские пельмени».

Компания – один из лидеров российского рынка полуфабрикатов почти 30 лет вручную производит качественную и вкусную продукцию.

Офицеры Советской и Российской армии, два друга-летчика, после выхода на заслуженную пенсию задались вопросом: «А чем заниматься дальше?» И решили попробовать производить свой любимый продукт! За десятки лет их любовь к пельменям приобрела масштабы целого производства, на экскурсию по которому мы и отправились.

Встречал гостей руководитель компании Сергей Удовиченко и мастер производства Наталья Зайцева. Они рассказали об истории предприятия и о том, как даже в кризисные годы «Воротынские пельмени» продолжали кормить калужан вкусной продукцией.

Приготовлено с любовью

Сегодня здесь создаются гастрономические шедевры, которые облегчают жизнь современному городскому жителю. Пельмени и манты, хинкали, голубцы и котлеты, блины и вареники, - абсолютно вся продукция производится из натуральных ингредиентов и подходит даже маленьким детям.

Каждое утро на предприятие привозится свежее охлажденное мясо, творог, яйца и прочая продукция, произведенная только на калужской земле, и в количестве, необходимом ровно на один рабочий день.

Наталья Сергеевна провела гостей по цехам, чтобы все могли увидеть самое сердце производства воротынских пельменей. Почти три десятка лет здесь каждое изделие лепится вручную. Мастерицы искусно лепят пельмени, заворачивают голубцы, жарят нежнейшие блинчики, в которые кладут обжаренный фарш или рассыпчатый творог. Сотрудницы предприятия работают быстро, ловко, каждое движение отточено, а в умелых руках формируются красивые практически домашние полуфабрикаты.

- Я работаю недавно, всего три месяца, и меня восхищает работа на производстве, - говорит Марина Казина. – Я люблю готовить и всегда делаю это с душой, поэтому работа приносит мне удовольствие. В день я делаю около 250 голубцов. Бывает, зайду в наш фирменный магазин, посмотрю на лоточек с готовой продукцией, и так радостно - вот эти голубцы я сделала!

«Работаем одной семьей»

Сейчас штат сотрудников «Воротынских пельменей» около 50 человек. Как и в других отраслях, ощущается нехватка кадров. У предприятия большие планы и серьезные задачи, а потому новым сотрудникам здесь всегда рады, коллектив ждет трудолюбивых и любящих готовить коллег. Как пояснила мастер производства, обучение на предприятии длится около четырех месяцев, но кто-то справляется быстрее.

- Мы работаем одной семьей, - говорит Наталья Зайцева. - Кто-то из девочек лепит пельмени, кто-то вареники, но каждая может подхватить работу другого, сделать, например, котлеты.

В этом году, помимо ручного приготовления, запущена линейка пельменей автоматного производства без потери качества. Тесто для автомата подается более плотное, а потому такие пельмени при варке образуют внутри бульон, что придется по душе ценителям.

К новым целям с господдержкой

Государственная поддержка через центр «Мой бизнес» помогла компании развиваться и укреплять позиции на рынке. В общей сложности «Воротынские пельмени» получили поддержку на сумму почти 7,5 млн рублей и продолжает работать для достижения целей нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».

После интересной экскурсии по производству участников пресс-тура пригласили за стол, где всех уже ждали большие блюда, заполненные румяными блинчиками с мясом и творогом, а также горячий чай. Гости с удовольствием отведали свежеиспеченных блинов, а потому большие блюда быстро опустели.

На благодарное замечание блогеров и журналистов о том, что все очень вкусно, руководитель компании Сергей Удовиченко с уверенностью добавил: «Нашей продукцией грудных детей можно кормить!».