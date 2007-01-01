В Калуге отловили бродячую свинью
Кабанчик несколько дней жил во дворе многоквартирного дома на улице Жукова.
2 апреля поймать его помогли студенты техникума электронных приборов, рассказали в центре реабилитации диких животных «Феникс».
После этого объявился хозяин животного, который начал требовать его отдать.
- Владелец, который нам начал звонить и требовать свою свинью, кроме слов и вранья про документы, ничего не смог сказать, - прокомментировали в «Фениксе». - Добавил лишь киношную фразу: «Встретимся в суде». Пришлось его спросить о доказательствах владения животным. Кроме пустословья - ничего.
В «Фениксе» по закону могут вернуть животное владельцу, если он предъявит необходимые документы.
- Пока свинка у нас, дали ей дежурную кличку Люцеферма, - рассказали в центре реабилитации.