В Калуге отловили бродячую свинью

Кабанчик несколько дней жил во дворе многоквартирного дома на улице Жукова.

2 апреля поймать его помогли студенты техникума электронных приборов, рассказали в центре реабилитации диких животных «Феникс».

После этого объявился хозяин животного, который начал требовать его отдать.

- Владелец, который нам начал звонить и требовать свою свинью, кроме слов и вранья про документы, ничего не смог сказать, - прокомментировали в «Фениксе». - Добавил лишь киношную фразу: «Встретимся в суде». Пришлось его спросить о доказательствах владения животным. Кроме пустословья - ничего.

В «Фениксе» по закону могут вернуть животное владельцу, если он предъявит необходимые документы.

- Пока свинка у нас, дали ей дежурную кличку Люцеферма, - рассказали в центре реабилитации.