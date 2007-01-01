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Общество

В Калужской области похоронят участника СВО, погибшего в 2023 году

Дмитрий Ивьев
03.04, 11:48
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Почти два года Юрий Одегов из Перемышльского района считался пропавшим без вести.

- Юрия призвали на СВО по мобилизации в октябре 2022 года, в распоряжении командира медицинского отделения медицинского взвода мотострелкового батальона, достойно нес службу в зоне спецоперации, защищая интересы Отечества и мирного населения, - рассказали 3 апреля в администрации района.

В пятницу, 4 апреля, в 14:00 на площади перед районным домом культуры на улице Ленина в Перемышле состоится прощание с погибшим военным.

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