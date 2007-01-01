Ученикам 44-й школы показали основы тактической медицины

Представители автономной некоммерческой организации «Содружество патриотов Отечества ЗОВ» провели для школьников занятия, на которых продемонстрировали навыки оказания первой помощи и самопомощи. Ребята научились накладывать жгуты, узнали о наиболее эффективных методах остановки кровотечения.

«Мы оказываем помощь участникам СВО, проводим обучение военнослужащих приёмам тактической медицины, занимаемся военно-патриотическим воспитанием молодёжи. Навыками оказания первой помощи сегодня должен владеть каждый, к сожалению, несчастные случаи и ДТП не редкость, для спасения пострадавших порой важна каждая секунда», – рассказала руководить организации Светлана Киреева.

«В рамках соглашения между патриотической организации «Содружество патриотов Отечества ЗОВ» и калужским центром культурно-патриотического воспитания мы начали в округе цикл мероприятий по патриотическому воспитанию молодого поколения и обучению школьников полезным навыкам. В школе № 44 будут проходить занятия по тактической медицине, встречи с участниками специальной военной операции. В перспективе планируется выезд на летние полевые площадки, где ребята смогут на практике получить навыки обращения с оружием и оказания первой помощи. К участию в проекте планируем привлечь и другие образовательные учреждения округа, а также жителей», – прокомментировал депутат Гордумы, генеральный директор АНО «Калужский центр культурно-патриотического воспитания» Алексей Колесников.