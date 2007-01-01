Марафон здоровья: калужане смогут задать вопросы разным врачам

Дорогие калужане! Не упустите уникальную возможность пообщаться с экспертами в области здравоохранения! 7 апреля в честь Всемирного Дня здоровья мы запускаем традиционный Марафон прямых линий с медицинскими специалистами.

В течение всего дня у вас будет возможность задать вопросы и получить советы по самым актуальным темам.

Следите за марафоном во «ВКонтакте» и будьте на связи! Свои вопросы уже можно оставлять под этой новостью или написать в чате во время прямого эфира. Кроме того, вы можете пообщаться с участниками Марафона по телефону (4842) 79-04-54.

Публикуем расписание прямых линий «Марафона здоровья» 7 апреля:

10:00 - 10:40 Министр здравоохранения Калужской области Анна Николаевна Чернова .

. 12:00 – 12:40 Директор калужского филиала страховой компании «СОГАЗ-Мед» Елена Андреевна Амелина .

. 13:00 – 13:30 Врач травматолог-ортопед, заместитель главного врача «Комфорт Клиники» Николай Николаевич Кононир .

. 14:00 – 14:30 Хирург-колопроктолог, главный врач медицинского центра «МедикПро» Тимур Акифович Шабанов .

. 15:00 – 15:40 Врач-онколог, специалист в области злокачественных новообразований головы, шеи и кожи Калужского областного онкологического диспансера Анна Викторовна Агеева .

. 16:00 – 16:40 Заместитель главного врача Калужской областной стоматологической поликлиники, врач стоматолог-терапевт Ирина Петровна Кузьмичева и заведующая отделением общей практики, врач стоматолог-терапевт Вера Владимировна Цуканова.

Это ваш шанс узнать важную информацию и получить ответы на волнующие вопросы! Не упустите его!