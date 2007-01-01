В Калуге пьяницы, бомжи и наркоманы облюбовали заброшенные дома

Местный житель оставил на странице губернатора жалобу на ситуацию, которая сложилась на улице Дорожной в микрорайоне Северный.

- Большой огромный участок находится в ужасном состоянии, здания разрушены, ограждение разрушено, - рассказал калужанин. - На участке находится не большая стоянка. В заброшенных зданиях собирается молодёжь: пьянствует, употребляют наркотики. На данной территории мусор, летом бурьян выше человеческого роста. Не понятно, кому принадлежит вся эта территория. Очень часто на данной территории собираются пьяницы и бомжи.

Рядом находятся две школы и многоэтажные жилые дома.

В городской управе в ответ на жалобу пообещали связаться с собственником этого участка, чтобы он ограничил доступ.