Калужских автомобилистов просят помочь с поиском 71-летнего мужчины

Виктор Акулов пропал 29 марта в Людиновском районе.

В четверг поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт Калуга» опубликовал обращение к автомобилистам.

- Обращаемся к автомобилистам, которые проезжали по автодороге Брянск-Людиново (29К-004) в районе поворота на Голосиловку, Людиновский р-н, Калужская область, базы «Три Пескаря» и реки Теребка с 12:20 до 23:00 29.03.2025. Очень просим вас просмотреть записи с регистраторов или предоставить нам для просмотра. Именно вы можете помочь найти дедушку.

По информации волонтеров, пенсионер мог попросить кого-то подвезти его.

Сообщить информацию можно по телефонам 8(800)700-54-52 или 89208918154.