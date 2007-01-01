Владислав Шапша вручил медаль жительнице блокадного Ленинграда

В среду, 2 апреля, губернатор Калужской области побывал в гостях у Людмилы Ивановны Одеговой.

Ей вручили юбилейную медаль «80 лет Победы в Великой Отечественной войне».

Людмила Ивановна родом из Кронштадта. Ей было восемь лет, когда началась война.

После войны жила в Риге, потом семья перебралась в Козельск.

- Очень душевно сегодня пообщались, - прокомментировал Владислав Шапша. - Столько энергии и тепла в этой хрупкой женщине. Доброго здоровья. Гордимся!