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Общество

В Калуге готовятся к празднованию 80-летия Победы

Межведомственное совещание состоялось 2 апреля.
Дмитрий Ивьев
02.04, 16:42
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- Особое внимание было уделено организационным аспектам и информационному сопровождению мероприятий в региональных средствах массовой информации, - рассказал министр культуры и туризма Калужской области Павел Суслов.

Традиционно будет составлена общая афиша праздничных событий.

- Культурная программа обещает быть насыщенной и яркой, - заявил министр. - Но самое главное - это сохранение исторической памяти и преемственности поколений, что станет основным акцентом всех мероприятий.

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