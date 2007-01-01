В Калуге готовятся к празднованию 80-летия Победы
Межведомственное совещание состоялось 2 апреля.
- Особое внимание было уделено организационным аспектам и информационному сопровождению мероприятий в региональных средствах массовой информации, - рассказал министр культуры и туризма Калужской области Павел Суслов.
Традиционно будет составлена общая афиша праздничных событий.
- Культурная программа обещает быть насыщенной и яркой, - заявил министр. - Но самое главное - это сохранение исторической памяти и преемственности поколений, что станет основным акцентом всех мероприятий.