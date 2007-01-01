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Общество

В Калуге арестовали машину, владелец которой задолжал банку больше миллиона

Дмитрий Ивьев
02.04, 16:01
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Судебные приставы обнаружили в областной столице «Ладу Веста», принадлежащую жителю Думиничей.

Мужчина не вернул банку 1,2 миллиона рублей.

Если автомобилист не выплатит кредит, «Ладу» выставят на торги.

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