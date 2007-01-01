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Общество

В Калуге сменили генерального директора телерадиокомпании «Ника»

Дмитрий Ивьев
02.04, 15:04
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Им стал Александр Сорокин, сообщил 2 апреля губернатор Владислав Шапша.

- Перед новым руководителем поставлены важные задачи повышения эффективности работы с аудиторией, запуска новых интересных проектов, участия в грантовых конкурсах, выход на новый уровень. Также, отвечая на бурное развитие сферы медиа, на Телерадиокомпании «Ника» вводится Совет директоров, чей экспертный надзор должен укрепить и расширить лидерские позиции компании, - пояснил Шапша. - Возглавит Совет директоров Сергей Трубицин.

Предыдущие два года «Никой» руководила Екатерина Козырь, приехавшая из Крыма. Куда она уходит, не уточняется.

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