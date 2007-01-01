Калужане собрали гуманитарный груз для Белгородской области

В среду, 2 апреля, об этом сообщил губернатор Калужской области Владислав Шапша.

- Продуктовые наборы для жителей, которые вынуждены были покинуть свои дома, - заявил глава региона. - Продолжаем поддерживать соотечественников и в Курской области – в ближайшее время планирую лично побывать в регионе.

Он также рассказал об открытии в Народном доме в Калуге обновленного регионального штаба общественной поддержки.

- Это дискуссионные площадки для обсуждения важных вопросов жизни региона, общественных инициатив, - отметил Шапша. - В городах и районах области также работает 29 общественных приемных партии. Сюда жители могут обратиться с личными вопросами. Их не оставят без внимания, дадут ответ.