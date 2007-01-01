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Общество

«Пилоты будущего» открывают новую эру гонок дронов

Дмитрий Ивьев
02.04, 10:30
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Калужане в возрасте от 7 до 18 лет смогут поучаствовать во всероссийском чемпионате по пилотированию дронов «Пилоты будущего», который проводят Движение Первых и Федерация гонок дронов.

Заявки принимаются до конца апреля, сообщили в правительстве региона.

Чемпионат пройдет в несколько этапов. Региональные соревнования запланированы на май–июнь, а всероссийские - на июль–август.

Лучших определят в различных дисциплинах, среди которых «гонки дронов класса 75 мм», «дрон-баскетбол» и другие.

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