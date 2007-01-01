«Пилоты будущего» открывают новую эру гонок дронов

Калужане в возрасте от 7 до 18 лет смогут поучаствовать во всероссийском чемпионате по пилотированию дронов «Пилоты будущего», который проводят Движение Первых и Федерация гонок дронов.

Заявки принимаются до конца апреля, сообщили в правительстве региона.

Чемпионат пройдет в несколько этапов. Региональные соревнования запланированы на май–июнь, а всероссийские - на июль–август.

Лучших определят в различных дисциплинах, среди которых «гонки дронов класса 75 мм», «дрон-баскетбол» и другие.