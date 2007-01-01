Шапша поздравил калужан с Днем единения народов России и Беларуси

Эта дата отмечается 2 апреля с 1996 года.

- Наш регион укрепляет сотрудничество с Беларусью по всем направлениям, - заявил губернатор Калужской области Владислав Шапша. - В сентябре с Послом РБ Александром Рогожником открыли школу на Байконуре в Калуге. Завершаем согласование площадки для строительства молочной фермы белорусскими партнерами, готовим совместный проект молочного завода. Наши промпредприятия расширяют взаимодействие.

6 апреля калужский драмтеатр выступит в Минске, а осенью на гастроли в Беларусь отправится наш ТЮЗ.

- Ровно два года назад возобновили полеты между Калугой и Минском, уже выполнено 354 рейса, - рассказал также Шапша. - И таких примеров очень много. Наши народы не раз сообща проходили непростые испытания, помогали и поддерживали друг друга. Мы радуемся общим успехам и достижениям. Уже совсем скоро вместе отметим 80-летие Великой Победы. Эту связь не разорвать, она – в наших сердцах.