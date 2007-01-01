В калужское село проведут интернет

Победителем ежегодного голосования в рамках программы Минцифры стало Космачево Людиновского района.

- Подключились к выбору территории не только селяне, но и городские жители, - рассказал 1 апреля глава администрации района Стефан Перевалов. - Благодарю людиновцев за то, что поддержали заявку сельского поселения. Мы первые! Строим вышку в этом году!

Жителям других населенных пунктов, которым нужно улучшить ситуацию с интернетом, Перевалов посоветовал обращаться в сельские администрации. Они подготовят документы и подадут заявку для участия в голосовании.