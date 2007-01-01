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Общество

В Калуге исполнили 72 наказа избирателей

Дмитрий Ивьев
02.04, 08:00
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В Калуге состоялось заседание фракции «Единая Россия» Городской думы. На встрече с председателем Законодательного Собрания Геннадием Новосельцевым и сенатором РФ Александром Савиным депутаты обсудили реализацию «Народной программы» партии «Единая Россия».

В ходе реализации программы исполнено 72 наказа избирателей. В Калуге была построена новая школа в микрорайоне «Байконур», завершён первый этап благоустройства территории, прилегающей к Яченскому водохранилищу, обустроены сквер имени И.Ф. Милёхина, парк Малиновка и сквер «Байконур». Запущено движение транспорта после реконструкции путепровода «Синие мосты», отремонтирована улица Огарёва, капитально отремонтированы несколько учреждений здравоохранения, велась работа по реконструкции теплосетей и уличного освещения.

В текущем году будет завершено строительство нового здания ТЮЗа и поликлиники на Правобережье. Продолжатся работы по благоустройству набережной Яченского водохранилища. Парламентарии обсудили участие в федеральных и региональных целевых программах, программе инициативного бюджетирования, а также затронули вопрос ремонта дворов и межквартальных проездов.

«Депутаты Городской Думы работают в тесном контакте с избирателями, вместе с активистами ТОС участвуют в реализации инициативных проектов. На программу инициативного бюджетирования из городского бюджета в этом году выделено порядка 15 миллионов рублей. Также по предложению депутатов Гордумы уже второй год реализуется программа ремонта дворовых территорий и межквартальных проездов. На эти цели в бюджете предусмотрено 50 миллионов рублей», – отметил Глава городского самоуправления Калуги Юрий Моисеев.

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