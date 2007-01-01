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Принят отчёт городского головы Калуги

Дмитрий Ивьев
01.04, 13:40
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31 марта на заседании Городской Думы депутаты рассмотрели отчёт о деятельности Городского Головы и Городской Управы Калуги за 2024 год. В заседании участвовали Губернатор Калужской области Владислав Шапша, члены Совета Федерации и депутаты Государственной Думы, представители правительства области, общественных организаций, активисты территориальных общин, а также жители Калуги.

Дмитрий Денисов подвёл итоги развития экономики города, рассказал о строительстве и ремонте дорог, жилищном строительстве, модернизации инженерных коммуникаций, возведении объектов социальной и спортивной инфраструктуры. Были затронуты вопросы благоустройства, расселения аварийного жилья и капремонта домов, оказания помощи участникам специальной военной операции и жителям новых регионов России. Губернатор Калужской области Владислав Шапша, градоначальник и представители регионального правительства ответили на вопросы жителей города. Отчёт был принят, Глава городского самоуправления Калуги Юрий Моисеев поблагодарил за плодотворный труд Дмитрия Денисова, руководителей и сотрудников Городской Управы.

«За прошедший год проведена большая работа по развитию транспортной и социальной инфраструктуры города, благоустройству и созданию комфортной городской среды, расселению аварийного жилья и капремонту жилого фонда. Развиваются экономика и промышленность Калуги, калужане оказывают помощь участникам специальной военной операции, помогают восстанавливать подшефный Первомайск», – прокомментировал Юрий Моисеев.

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