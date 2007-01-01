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Общество

Калуга принимает итоговый этап чемпионата по профмастерству «Профессионалы»

Дмитрий Ивьев
01.04, 14:04
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На него приехало около 1500 конкурсантов и экспертов со всей России, сообщил 1 апреля губернатор Калужской области Владислав Шапша.

Соревнования стартовали во вторник на площадке федерального технопарка профобразования «Профессионалитет».

Лучших определят среди победителей региональных этапов в 15 основных и 12 юниорских категориях. Среди них, например, сварочные технологии, технологическое предпринимательство и эксплуатация БАС.

- Проведем Дни Калужской области на площадке чемпионата, - подчеркнул Шапша. - Расскажем о нашем регионе, областной столице, о том, как мы поддерживаем талантливую трудолюбивую молодёжь.

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