Калуга принимает итоговый этап чемпионата по профмастерству «Профессионалы»
На него приехало около 1500 конкурсантов и экспертов со всей России, сообщил 1 апреля губернатор Калужской области Владислав Шапша.
Соревнования стартовали во вторник на площадке федерального технопарка профобразования «Профессионалитет».
Лучших определят среди победителей региональных этапов в 15 основных и 12 юниорских категориях. Среди них, например, сварочные технологии, технологическое предпринимательство и эксплуатация БАС.
- Проведем Дни Калужской области на площадке чемпионата, - подчеркнул Шапша. - Расскажем о нашем регионе, областной столице, о том, как мы поддерживаем талантливую трудолюбивую молодёжь.