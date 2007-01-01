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Новость дня Общество

Определился победитель регионального этапа «Ночной хоккейной лиги»

01.04, 12:55
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Хоккейная команда ЭХЦ уже в третий раз представит Калужскую область на Всероссийском фестивале хоккея «Ночная хоккейная лига» в Сочи.

Всего в региональном этапе дивизиона «Лига Будущих чемпионов 40+» принимали участие 6 команд. Хоккеисты провели 15 матчей, не потерпев ни одного поражения, забросив 110 шайб в ворота соперников. Каждый раз демонстрируя красивую игру, радуя болельщиков стремительными атаками и результативными бросками.

Теперь команде предстоит участие во Всероссийском этапе «Ночной хоккейной лиги», который в этом году пройдет в Сочи со 2 по 10 мая.

Совсем скоро состоится жеребьевка и мы узнаем, с кем предстоит встретиться нашей команде в групповом этапе фестиваля.

А пока желаем хоккеистам набраться сил перед таким важным стартом, настроиться на победу и уже на Всероссийском уровне доказать, что хоккей в Калужской области стремительно развивается, а мастерство спортсменов любого возраста год от года растет.   

 

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